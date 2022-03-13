Специалист по туризму объяснила пользу от западных санкций

Отказ европейских стран принимать туристов из России меняет туристический поток между регионами и способствует привлечению людей в другие направления, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление главы туристической компании Atlantis Holidays в Объединенных Арабских Эмиратах Диану Персан.

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Другие страны, в том числе ОАЭ, могут принять российских туристов. В настоящее время уже можно заметить приток категории туристов в новые регионы.

«Последствия для туристической индустрии в связи с последними событиями — конфликтом на Украине и введением жестких западных санкций в отношении России — могут быть неоднозначными», — отметила эксперт.

В ближайшее время туристы из России будут отдыхать в странах, где развита система «все включено» и где принимают карты «Мир», сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что больше всего в новых условиях выиграет Турция, потому что она более перспективна для российского туриста.