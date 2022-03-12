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29 минут назад

Онищенко предложил приобщить McDonald’s к российской культуре питания

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Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что производственные помещения, а также залы ресторанов сети McDonald’s вполне соответствуют современным требованиям, поэтому их следует переоборудовать под нужды жителей.

Онищенко предложил приобщить McDonald’s к российской культуре питания
Фото: пресс-служба Государственной Думыпресс-служба Государственной Думы

«Не знаю, что там с этим McDonald’s. Они тут тоже махали шашками, что не уйдут. К сожалению, мы своё общественное питание разрушили, а у McDonald’s множество предприятий. Их нельзя ни разрушать, ни переоборудовать», - полагает Онищенко.

Врач считает, что единственное, что необходимо изменить - это перевести рестораны на приготовление традиционных блюд.

«Надо оставить как доступное питание, но перевести его на нашу культуру питания. Чтобы там готовились не пережаренная картошка, а нормальные блюда. Эта система питания очень и очень нужна нам сегодня», - уточнил Онищенко.

Он добавил, что «McDonald’s много сделал плохого для разрушения традиционной, присущей нам и всем нациям, которые живут на территории России, культуры питания».

Радиостанция напомнила, что 8 марта корпорация McDonald’s объявила об уходе с российского рынка.

Общество,Геннадий Онищенко,
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