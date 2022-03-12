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25 минут назад

Жители Саратова и Нижнего Новгорода скупают продукты в магазинах. Видео

Александр Кузьмин

В Саратове и Нижнем Новгороде возрос спрос на товары первой необходимости. В магазинах опустели полки с сахаром и крупами, как видно на кадрах, снятых в четверг.

Некоторые покупатели удивились дефициту на полках и предположили, что поставщики испытывают сложности с доставкой товаров.

"Ничего я не покупаю [впрок]. Мандарин, половинку хлеба. Ничего мне не надо впрок. Зачем? Глупость. Пугают нас, а мы боимся видимо", - сказала жительница Нижнего Новгорода Татьяна Борисова.

Вместе с тем сотрудница супермаркета рассказала, что большого спроса на товары в сети не наблюдается.

В администрации города Саратова сообщили, что временный дефицит некоторых позиций товаров "создается исключительно за счет высокого покупательского спроса".

Общество,Видео,Татьяна Борисова,
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