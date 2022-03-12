Жители Саратова и Нижнего Новгорода скупают продукты в магазинах. Видео

В Саратове и Нижнем Новгороде возрос спрос на товары первой необходимости. В магазинах опустели полки с сахаром и крупами, как видно на кадрах, снятых в четверг.
Некоторые покупатели удивились дефициту на полках и предположили, что поставщики испытывают сложности с доставкой товаров.
"Ничего я не покупаю [впрок]. Мандарин, половинку хлеба. Ничего мне не надо впрок. Зачем? Глупость. Пугают нас, а мы боимся видимо", - сказала жительница Нижнего Новгорода Татьяна Борисова.
Вместе с тем сотрудница супермаркета рассказала, что большого спроса на товары в сети не наблюдается.
В администрации города Саратова сообщили, что временный дефицит некоторых позиций товаров "создается исключительно за счет высокого покупательского спроса".