«Бренды есть, их очень много»: Лисовец успокоил любителей хорошо одеваться

Стилист Влад Лисовец рассказал, кто заменит модные зарубежные бренды, покинувшие Россию. Эксперта цитирует NEWS.ru.
«Бренды, конечно, есть, их очень много… Они могут порадовать вас интересной одеждой», - заявил Лисовец.
Он рассказал, что в своем Telegram-канале попросил своих подписчиков выложить русские и белорусские бренды хорошего качества. Оказалось, что производителей одежды в двух странах достаточно.
Лисовец отметил, что «на средний уровень доходов найдутся свои производители», которые будут поставлять качественные и стильные вещи по приемлемым ценам.
Более того, выход найдут и богатые россияне, привыкшие к Gucci или Louis Vuitton.
«Люди обеспеченные, поверьте мне, найдут, где это купить и привезти, может, будут выезжать сами. Поэтому этот сегмент справится с этой задачей», — заявил стилист.
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