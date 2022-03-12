В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 116.75EUR 128.95
Войти в почту
1 час назад

«Бренды есть, их очень много»: Лисовец успокоил любителей хорошо одеваться

Елена Прошина

Стилист Влад Лисовец рассказал, кто заменит модные зарубежные бренды, покинувшие Россию. Эксперта цитирует NEWS.ru.

«Бренды есть, их очень много»: Лисовец успокоил любителей хорошо одеваться
Фото: InstagramInstagram

«Бренды, конечно, есть, их очень много… Они могут порадовать вас интересной одеждой», - заявил Лисовец.

Он рассказал, что в своем Telegram-канале попросил своих подписчиков выложить русские и белорусские бренды хорошего качества. Оказалось, что производителей одежды в двух странах достаточно.

Лисовец отметил, что «на средний уровень доходов найдутся свои производители», которые будут поставлять качественные и стильные вещи по приемлемым ценам.

Более того, выход найдут и богатые россияне, привыкшие к Gucci или Louis Vuitton.

«Люди обеспеченные, поверьте мне, найдут, где это купить и привезти, может, будут выезжать сами. Поэтому этот сегмент справится с этой задачей», — заявил стилист.

Ранее стало известно, что ответные санкции России могут напугать Запад.

Общество,Влад Лисовец,Louis Vuitton,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители