Петербуржцы сняли на видео северное сияние

«Друзья!!! Что творилось в небе над Парнасом этой ночью – сложно описать! Снизу туман, фонари от стройки малоэтажек для молодых семей, машины туда-сюда снуют, суета сует. Но стоит чуть выше поднять глаза, а там – чудеса! Небольшой, но точечный выброс солнечной массы был отловлен наконец-то», – написали жители города на YouTube-канале «Aurora Hunters».