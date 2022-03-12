Навка простила хейтеров

В последнее время я читаю огромное количество не то что хейта, а нереальной ненависти, я бы даже сказала истерии и агонии в свой адрес, моей семьи, соотечественников и всей страны в целом. Я хочу сказать этим людям одно — мне искренне их жаль, они ищут виноватых там, где их нет, обвиняют всех подряд и выплескивают негатив в мир. Я вас прощаю и надеюсь, что в ваш разум придет осознание, в сердце покой, а в душу мир, — написала Навка в Instagram.