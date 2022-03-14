В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 116.75EUR 128.95
Войти в почту
2 часа назад

Исследователи выяснили, как санкции повлияли на рынок труда

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 9

На 28 февраля индекс рынку труда не изменился относительно предыдущих показателей и составлял 1,15. К 7 марта он снизился до уровня 1,07. Таким же он был и 29 ноября прошлого года. А максимальное значение начиная с лета 2020 года было в прошлом апреле - тогда он поднимался до отметки 1,3.

Исследователи выяснили, как санкции повлияли на рынок труда
Фото: iStockiStock

Индекс рынка труда SuperJob показывает, насколько активно работодатели нанимают сотрудников. При его составлении учитываются сезонные явления и динамика прошлых лет.

Аналитики компании полагают, что это свидетельствует о том, что в отраслях сохраняется высокий спрос на рабочую силу. И при малейшей стабилизации экономической обстановки, работодатели будут очень активно нанимать персонал.

Особо активный спрос на рабочую силу прогнозируют в отраслях, связанных с импортозамещением, разработкой IT-продуктов и логистикой.

"Пандемия коронавируса наглядно продемонстрировала нам, что строить прогнозы о рынке труда в условиях новой реальности бессмысленно, - отмечают исследователи. - Российский бизнес показал сверхадаптивность, восстановившись быстрее, чем предполагали эксперты. Падение спроса на кадры в пострадавших от ограничений отраслях компенсировалось огромным ростом в других сферах".

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители