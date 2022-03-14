Исследователи выяснили, как санкции повлияли на рынок труда

На 28 февраля индекс рынку труда не изменился относительно предыдущих показателей и составлял 1,15. К 7 марта он снизился до уровня 1,07. Таким же он был и 29 ноября прошлого года. А максимальное значение начиная с лета 2020 года было в прошлом апреле - тогда он поднимался до отметки 1,3.
Индекс рынка труда SuperJob показывает, насколько активно работодатели нанимают сотрудников. При его составлении учитываются сезонные явления и динамика прошлых лет.
Аналитики компании полагают, что это свидетельствует о том, что в отраслях сохраняется высокий спрос на рабочую силу. И при малейшей стабилизации экономической обстановки, работодатели будут очень активно нанимать персонал.
Особо активный спрос на рабочую силу прогнозируют в отраслях, связанных с импортозамещением, разработкой IT-продуктов и логистикой.
"Пандемия коронавируса наглядно продемонстрировала нам, что строить прогнозы о рынке труда в условиях новой реальности бессмысленно, - отмечают исследователи. - Российский бизнес показал сверхадаптивность, восстановившись быстрее, чем предполагали эксперты. Падение спроса на кадры в пострадавших от ограничений отраслях компенсировалось огромным ростом в других сферах".