Исследователи выяснили, как санкции повлияли на рынок труда

На 28 февраля индекс рынку труда не изменился относительно предыдущих показателей и составлял 1,15. К 7 марта он снизился до уровня 1,07. Таким же он был и 29 ноября прошлого года. А максимальное значение начиная с лета 2020 года было в прошлом апреле - тогда он поднимался до отметки 1,3.