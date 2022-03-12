Фото вековой давности с очередью за яйцами вызвало споры россиян

«1917 год. Очередь на Тверской заставе», — так подписал фото автор поста. На кадре можно увидеть большое количество людей, собравшихся у входа в магазин под вывеской «Торговля яйцами».

«Перед Пасхой, наверное», — предположила одна из подписчиц интернет-сообщества. «Судя по деревьям, на улице весна. Значит, фото сделано после Февральской революции», — отметила другая. Еще один участник дискуссии рассказал, что в тот год лето было очень холодным, поэтому люди ходили в том, что обычно носят весной или осенью.