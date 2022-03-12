Qazaq Air возобновит рейсы в Россию

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air возобновляет рейсы в Россию с 13 марта, сообщает компания в Facebook.

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Рейсы компании доступны для бронирования. В Qazaq Air также принесли извинения «за временные неудобства», связанные с отменой рейса 12 марта в Новосибирск.

В авиакомпании подчеркнули, что Qazaq Air соблюдает все требования по обеспечению безопасности полетов согласно казахстанским и международным стандартам.

12 марта Qazaq Air сообщила о приостановке рейсов в Россию из-за отсутствия страхового покрытия на территории страны. Пассажирам рейса, следующего в Новосибирск, предложили вернуть стоимость билетов.

До этого Air Astana объявила о том, что приостанавливает полеты в Россию и над ее территорией. Решение было принято из-за прекращения страхового покрытия коммерческих полетов из/в РФ и над ее территорией, но авиакомпания пообещала решить этот вопрос с правительством Казахстана.