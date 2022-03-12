Госдума упростила импорт лекарств в Россию

Государственная дума приняла закон, позволяющий до 31 декабря 2022 года ввозить в Россию лекарства зарубежного производства в иностранных упаковках - таким образом, импорт лекарств в Россию будет упрощен, сообщает телеканал "Россия 24".

Предполагается, что каждая упаковка нелокализованного препарата получит специальную наклейку с данными на русском языке - инструкцией, показаниями к применению и другими данными. Согласно закону, иностранные производители не имеют права останавливать производство и ввоз препаратов в Россию без предварительного уведомления Минздрава России не менее, чем за полгода. Иначе производители могут столкнуться с санкциями против них.