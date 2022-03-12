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1 час назад

Госдума упростила импорт лекарств в Россию

Газета.RuГазета.Ruиещё 4

Государственная дума приняла закон, позволяющий до 31 декабря 2022 года ввозить в Россию лекарства зарубежного производства в иностранных упаковках - таким образом, импорт лекарств в Россию будет упрощен, сообщает телеканал "Россия 24".

Госдума упростила импорт лекарств в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предполагается, что каждая упаковка нелокализованного препарата получит специальную наклейку с данными на русском языке - инструкцией, показаниями к применению и другими данными. Согласно закону, иностранные производители не имеют права останавливать производство и ввоз препаратов в Россию без предварительного уведомления Минздрава России не менее, чем за полгода. Иначе производители могут столкнуться с санкциями против них.

Ранее Росздравнадзор России опроверг слухи о завышении цен на жизненно важные лекарства. В сообщении ведомства подчеркивается, что Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения ведет мониторинг цен на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на постоянной основе.

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