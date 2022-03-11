Симоньян отреагировала на заочный арест на Украине

Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что ее ведомство предъявило Симоньян обвинение. Кроме того, на Украине предъявили обвинение телеведущей и медиаменеджеру Тине Канделаки . Та, в свою очередь, заявила, что считает их необоснованными.

В начале марта украинский суд также заочно арестовал российского режиссера Никиту Михалкова. Он удивился позиции генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, которая предполагает, что "русский кинорежиссер может повлиять на территориальную целостность целой страны". Режиссер указал, что объявление в международный розыск художника из другой страны только "за то, что он думает не так, как кому-то хочется", в 1939 году мог подписать генеральный прокурор фашистской Германии Эрнст Лауц.