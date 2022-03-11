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59 минут назад

Симоньян отреагировала на заочный арест на Украине

Газета.RuГазета.Ruиещё 4

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян прокомментировала в своем Telegram-канале решение украинского суда о ее заочном аресте.

Симоньян отреагировала на заочный арест на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я Симоновна, а не Семеновна. Вот же бестолочи", - написала Симоньян.

Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что ее ведомство предъявило Симоньян обвинение. Кроме того, на Украине предъявили обвинение телеведущей и медиаменеджеру Тине Канделаки. Та, в свою очередь, заявила, что считает их необоснованными.

В начале марта украинский суд также заочно арестовал российского режиссера Никиту Михалкова. Он удивился позиции генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, которая предполагает, что "русский кинорежиссер может повлиять на территориальную целостность целой страны". Режиссер указал, что объявление в международный розыск художника из другой страны только "за то, что он думает не так, как кому-то хочется", в 1939 году мог подписать генеральный прокурор фашистской Германии Эрнст Лауц.

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Общество,Ирина Венедиктова,Маргарита Симоньян,Тина Канделаки,Никита Михалков,
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