Маргариту Симоньян заочно арестовали на Украине

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заочно арестована на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову.

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Генпрокурор написала в Facebook, что Маргарита Симоньян стала подозреваемой по уголовному делу о посягательстве на территориальную целостность Украины. Причиной послужили высказывания Симоньян о Донбассе, в частности, призывы к России забрать его домой.

«Украинский суд разрешил вас, Маргарита Семеновна, арестовать и доставить в суд для избрания меры пресечения», - добавила Венедиктова.

Прокуратура намерена в ближайшее время инициировать процесс объявления Симоньян в международный розыск.

Венедиктова опубликовала фотокопии судебного решения, из которого следует, что Симоньян предъявлено обвинение по ст. 110 Уголовного кодекса Украины – «Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины».