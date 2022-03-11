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24 минуты назад

Маргариту Симоньян заочно арестовали на Украине

Вероника Полынина

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заочно арестована на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову.

Маргариту Симоньян заочно арестовали на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Генпрокурор написала в Facebook, что Маргарита Симоньян стала подозреваемой по уголовному делу о посягательстве на территориальную целостность Украины. Причиной послужили высказывания Симоньян о Донбассе, в частности, призывы к России забрать его домой.

«Украинский суд разрешил вас, Маргарита Семеновна, арестовать и доставить в суд для избрания меры пресечения», - добавила Венедиктова.

Прокуратура намерена в ближайшее время инициировать процесс объявления Симоньян в международный розыск.

Венедиктова опубликовала фотокопии судебного решения, из которого следует, что Симоньян предъявлено обвинение по ст. 110 Уголовного кодекса Украины – «Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины».

Ранее по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины были заочно арестованы певцы Олег Газманов и Николай Басков, кинорежиссер Никита Михалков и медиаменджер Тина Канделаки.

Общество,Ирина Венедиктова,Олег Газманов,Маргарита Симоньян,Тина Канделаки,Николай Басков,Никита Михалков,
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