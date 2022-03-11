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58 минут назад

Какие предметы будут сдавать московские школьники на ЕГЭ

Самыми популярными предметами, которые выбрали московские школьники для ЕГЭ в 2022 году, стали обществознание, английский язык и информатика. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает m24.ru.

Обществознание и английский давно популярны у выпускников, а информатика стала более востребованной в последнее время, поскольку в школах открывались IT-классы, пояснила Ракова. Школьники в таких коллективах изучают программирование, информационную безопасность, технологии искусственного интеллекта и другое.

В нынешнем году информатику в Москве собираются сдавать 19 тысяч выпускников. Это на две тысячи человек больше, чем в 2021-м.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев 5 марта заявил, что об отмене Единого госэкзамена в связи с ситуацией в стране речи не идет.

"Риски есть, мы уже работаем с субъектами, антикризисные меры принимаем. Пока у нас твердое ощущение, что экзамен мы провести сможем", — цитирует Музаева РИА Новости.

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