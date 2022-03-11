Российские чемпионы мира по Dota 2 могут сменить гражданство

Киберспортсмены из российской команды Team Spirit могут сменить гражданство, чтобы избежать проблем с оформлением виз для участия в международных турнирах. Как сообщает сайт Cybersport.ru со ссылкой на источник, руководство коллектива, который является чемпионом мира по Dota 2, рассматривает возможность оформления сербских паспортов.

Фото: Instagram Instagram

В состав команды входят россияне Александр TORONTOTOKYO Хертек, Магомед Collapse Халилов, Ярослав Miposhka Найденов, а также украинцы Илья yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков. Отмечается, что вместе со спортсменами будут релоцированы их семьи.

Позднее представители Team Spirit заявили, что игроки действительно временно переедут в Сербию, однако на данный момент речи о смене гражданства не идет. В клубе также отметили, что не хотят избавляться от ассоциацией с Россией, Украиной или СНГ.