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23 минуты назад

Российские чемпионы мира по Dota 2 могут сменить гражданство

Елена Прошина

Киберспортсмены из российской команды Team Spirit могут сменить гражданство, чтобы избежать проблем с оформлением виз для участия в международных турнирах. Как сообщает сайт Cybersport.ru со ссылкой на источник, руководство коллектива, который является чемпионом мира по Dota 2, рассматривает возможность оформления сербских паспортов.

Российские чемпионы мира по Dota 2 могут сменить гражданство
Фото: InstagramInstagram

В состав команды входят россияне Александр TORONTOTOKYO Хертек, Магомед Collapse Халилов, Ярослав Miposhka Найденов, а также украинцы Илья yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков. Отмечается, что вместе со спортсменами будут релоцированы их семьи.

Позднее представители Team Spirit заявили, что игроки действительно временно переедут в Сербию, однако на данный момент речи о смене гражданства не идет. В клубе также отметили, что не хотят избавляться от ассоциацией с Россией, Украиной или СНГ.

17 декабря 2021 года Team Spirit одержала победу в 10-м чемпионате мира по компьютерной игре Dota 2 — The International. За первое место киберспортсмены получили около 18,2 миллиона долларов.

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