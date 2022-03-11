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36 минут назад

В регионах России стартует флешмоб в поддержку российской армии

Газета.RuГазета.Ru

В Ростовской области запустили танцевальную эстафету #Россия_Мы, цель которой — показать, что многонациональный народ России поддерживает российскую армию.

В регионах России стартует флешмоб в поддержку российской армии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первым эстафету запустил коллектив Государственного академического ансамбля песни и пляски Донских казаков.

По мнению участников флешмоба, именно Россия, наши солдаты, сейчас добиваются мира для всех.

«В нашей стране каждая национальность, каждый народ имеет свой уникальный облик. Сейчас в трудное время необходимо объединиться многонациональному народу нашего государства. Хотя мы и общаемся на разных языках, но существует язык танца, который понимает каждый народ в России», — рассказала директор ансамбля песни и пляски Донских казаков имени А. Квасова Наталья Шепелева.

Танцевальную эстафету уже принял Краснодарский край и передал Крыму и Ставрополью. Инициативу поддержал Государственный концертный ансамбль танца и песни «Кубанская казачья вольница» — казаки исполнили свой народный танец.

«Мы поддерживаем наших ребят, нашу армию, которая отстаивает интересы и безопасность мирных жителей и нашей страны. Мы с вами, мы гордимся вами, мы — Россия!» — прокомментировал заслуженный артист Кубани Валерий Курилов.

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