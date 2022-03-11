В регионах России стартует флешмоб в поддержку российской армии

«В нашей стране каждая национальность, каждый народ имеет свой уникальный облик. Сейчас в трудное время необходимо объединиться многонациональному народу нашего государства. Хотя мы и общаемся на разных языках, но существует язык танца, который понимает каждый народ в России», — рассказала директор ансамбля песни и пляски Донских казаков имени А. Квасова Наталья Шепелева.