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48 минут назад

На водохранилище в Крыму начали сбросы воды

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

На Симферопольском водохранилище начались сбросы воды вниз по течению рек. Об этом сообщили РИА Новости в субботу, 12 марта, в правительстве региона.

На водохранилище в Крыму начали сбросы воды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что сбросы воды производятся также на других водохранилищах для снабжения столицы Крыма из-за их наполнения и продолжающихся притоков.

Симферопольское водохранилище с полным объемом 36 миллионов кубометров заполнено более чем на 90 процентов, подчеркнули в правительстве.

3 марта глава администрации города Армянска Василий Телиженко заявил, что вода из реки Днепр со стороны Украины поступила в Северо-Крымский канал в Крыму, который был разблокирован российскими войсками после начала спецоперации.

Строительство Северо-Крымского канала, предназначенного для снабжения засушливых зон полуострова и сельскохозяйственных угодий днепровскими водами, шло с 1961 по 1971 год. Канал использовали не только для нужд сельского хозяйства и промышленного прудового рыбоводства, но и как источник централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Крыма. Не согласившись с результатами референдума 2014 года, Украина перекрыла подачу днепровской воды на полуостров.

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