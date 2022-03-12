На водохранилище в Крыму начали сбросы воды

На Симферопольском водохранилище начались сбросы воды вниз по течению рек. Об этом сообщили РИА Новости в субботу, 12 марта, в правительстве региона.

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Отмечается, что сбросы воды производятся также на других водохранилищах для снабжения столицы Крыма из-за их наполнения и продолжающихся притоков.

Симферопольское водохранилище с полным объемом 36 миллионов кубометров заполнено более чем на 90 процентов, подчеркнули в правительстве.

3 марта глава администрации города Армянска Василий Телиженко заявил, что вода из реки Днепр со стороны Украины поступила в Северо-Крымский канал в Крыму, который был разблокирован российскими войсками после начала спецоперации.