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23 минуты назад

Британский фонд приостановил сотрудничество с Эрмитажем

Газета.RuГазета.Ru

Благотворительная организация Hermitage Foundation UK, работающая с Государственным Эрмитажем, временно приостановила сотрудничество с российским музеем.

Британский фонд приостановил сотрудничество с Эрмитажем
Фото: ТАССТАСС

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление фонда.

«Мы глубоко потрясены событиями на Украине, немедленно приостановили всю нашу деятельность и отменили все запланированные мероприятия», — рассказали в организации.

Британский фонд работает с Эрмитажем с 2003 года и реализует проекты, ориентированные на «возведение культурных мостов между Великобританией и Россией». Фонд организует экспозиции коллекции музея в Великобритании, переводит каталог музейного собрания на английский язык.

Ранее Государственный Эрмитаж попросил два итальянских музея вернуть 25 картин, переданных ранее для их выставок. Так, в миланском Palazzo Reale петербургский музей запросил назад работу Тициана «Портрет молодой женщины» и Джованни Кариани «Искушение (Старик и молодая женщина)». В Gallerie D'Italia (Милан) в посвященной европейскому Гран-туру выставке участвуют 23 картины, принадлежащие Эрмитажу.

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