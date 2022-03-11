Активисты запустили проект по сбору патриотического пользовательского контента «Zа нами правда»

Активисты запустили проект «Zа нами правда» в соцсетях, чтобы поддержать решение президента России о проведении специальной военной операции на Донбассе.
«Мы хотим помочь нашим согражданам обмениваться таким контентом через специальный сайт, а также сообщества в социальных сетях и мессенджере.
Любой может разместить свой контент: картинки, видеоролики, стихи, песни, слоганы.
Поделиться своими идеями - как еще поддержать нашу армию, наших солдат и офицеров, защищающих Родину», — сообщили создатели.
Присоединиться к проекту можно на сайте, «Вконтакте», «Одноклассниках» и в Telegram.