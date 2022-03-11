Россия сняла ограничения на полеты еще в восемь стран

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25 минут назад

Россия сняла ограничения на полеты в восемь стран

Елена Прошина

Россия сняла введенные ранее из-за пандемии коронавируса ограничения на полеты в восемь стран. Речь идет об Азербайджане, Армении, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане и Иране. Об этом сообщили в Росавиации.

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Фото: ТАССТАСС

Как уточняется ограничения были сняты 9 марта в соответствии с решением правительства России.

«Сняты введенные ранее в рамках предотвращения распространения COVID-19 ограничения на нерегулярные и регулярные полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран», — говорится в сообщении.

В Росавиации отметили, что полеты будут осуществляться на взаимной основе между Россией и этими странами на основании положений двухсторонних межправсоглашений о воздушном сообщении и отдельных договоренностей авиационных властей.

При этом авиакомпаниям при выполнении регулярных и нерегулярных полетов необходимо будет соблюдать положения постановления Главного государственного санитарного врача РФ «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19».

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Между тем, авиавласти России продлили закрытие воздушного пространства на юге страны до 20 марта. Таким образом, полеты временно приостановлены в 11 городов: Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.

Общество,Росавиация,Правительство РФ,
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