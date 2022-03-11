Пока вы спали: рекомендации ВОЗ для Украины и рост мировых цен

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Фото: РИА Новости РИА Новости

Президент Южной Кореи назвал приоритет во внешней политике

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Одним из первых заявлений нового президента Южной Кореи Юн Сок Еля, который вступит в должность 10 мая, стало обещание укрепить альянс Сеула с Вашингтоном и Токио и повысить обороноспособность страны за счет возможной закупки американского оружия. Об этом пишут «Известия».

Опрошенные изданием эксперты отметили, что, несмотря на то, что Юн Сок Ель в ходе предвыборной кампании практически не говорил о России, о будущем российско-корейских отношений можно судить по его приоритетам. Таким образом, с учетом укрепления связей с США ожидать позитивного развития отношений Сеула с Москвой и Пекином не стоит.

ВОЗ рекомендовала Украине уничтожить особо опасные патогены

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала Украине уничтожить особо опасные патогены, хранящиеся в лабораториях страны, чтобы предотвратить «любые потенциальные утечки». Об этом говорится в электронном письме ВОЗ агентству Reuters.

В ВОЗ пояснили изданию, что в течение нескольких лет сотрудничали с лабораториями на территории Украины. При этом в организации не уточнили, когда именно были даны рекомендации по уничтожению патогенов, а также не ответили на вопросы, были ли они выполнены, и какие именно возбудители болезней и токсины были в украинских лабораториях.

Российским ретейлерам могут запретить штрафовать поставщиков

Депутат Госдумы Сергей Лисовский выступил с инициативой ввести мораторий на применение крупными торговыми сетями штрафов для производителей и поставщиков, если они нарушат условия договоров и не привозят вовремя нужные товары. Минпромторг намерен рассмотреть вопрос о введении моратория, сообщают «Известия».

По словам поставщиков, они вынуждены работать в условиях нарушения логистических цепочек, затягивания оплаты и согласования изменения цен, что усугубляет кассовый разрыв. Компании предложили ввести мораторий на штрафы на 180 дней и сократить срок пересмотра цен до 7–1 дней.

Министры иностранных дел России и Украины не смогли договориться в Анталье

Министры иностранных дел России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба провели 10 марта переговоры в Турции, которые велись на английском языке, пишет «Коммерсант».

В ходе пресс-конференции по итогам встречи Сергей Лавров констатировал, что «здесь никто и не собирался договариваться о прекращении огня». Министр иностранных дел также заверил, что Россия не собирается нападать на другие страны, а «президент Путин не отказывался от встречи с президентом Зеленским».

Эксперты прогнозируют дальнейший рост мировых цен

Аналитики Goldman Sachs предупредили, что на фоне роста цен на энергоносители инфляция в еврозоне в июле 2022-го может достигнуть 7,7%, а в среднем по году составит 6,8%. В США же рост цен по итогам февраля составил рекордные 7,9%, сообщает «Коммерсант».