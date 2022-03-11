Воду из Днепра направят в пять водохранилищ на востоке Крыма

Вода из реки Днепр по разблокированному российскими военными Северо-Крымскому каналу будет направлена в пять водохранилищ на востоке региона, в том числе на Керченский полуостров, сообщили ТАСС на предприятии "Вода Крыма" в ответе на запрос.

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Днепровская вода с украинской территории 3 марта самотеком поступила в Северо-Крымский канал, в городе Армянске (Перекопский перешеек) уровень поднялся до 1,5 м. 10 марта сообщалось, что уровень воды вырос до 5 см и в северокрымском городе Джанкое, что в 80 км юго-восточнее. Однако насосные станции пока не включены, в приграничной Херсонской области Украины продолжают восстановление инфраструктуры канала. 25 февраля глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что русло на украинской территории заросло лесом, расчистка потребует около двух недель.

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"В целях приема воды для обеспечения г. Симферополя и г. Севастополя в настоящий момент оценивается стоимость работ для расконсервации и при необходимости реконструкции Межгорного гидроузла, который почти восемь лет не был задействован в производственном цикле. Вода из Северо-Крымского канала будет направлена в Феодосийское, Фронтовское, Ленинское, Самарлинское, Станционное водохранилища", - говорится в сообщении.

Украина в мае 2014 года перекрыла воду, поступавшую в Крым из Херсонской области по каналу, который обеспечивал 90% потребностей полуострова. Восемь лет жители и предприятия региона получали воду только из местных источников. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической, поскольку небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе. В Симферополе, Ялте и Алуште были введены графики подачи питьевой воды населению, действовавшие до первой половины лета 2021 года, когда на полуострове прошли сильные ливни.

"В рамках реализации комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и города Севастополя были выполнены работы по бурению новых скважин, что позволило сократить подачу воды в город Симферополь из поверхностных источников, - сообщили в "Воде Крыма". - При этом существует необходимость подачи воды из Северо-Крымского канала на Керченский полуостров Республики Крым, который исторически обеспечивался питьевой водой только за счет Северо-Крымского канала".