В Госдуме назвали этапы отмены масочного режима

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Сергей Леонов в беседе с радио Sputnik рассказал о том, как в России будут отменять масочный режим.

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По его словам, сегодня россияне уже не так серьезно относятся к опасности заражения COVID-19, однако масочный режим все еще требуется соблюдать, несмотря на уменьшение числа случаев тяжелого течения болезни.

«Люди видят, что «омикрон»-штамм коронавируса не угрожает им, потому что массовая заболеваемость COVID-19 есть, но очень редко встречаются тяжелые случаи», — добавил Леонов.

Депутат рассказал, что отмена масочного режима начнется, когда эпидемиологическая ситуация полностью стабилизируется, а сам процесс отмены требования носить маски будет происходит поэтапно.

«Я думаю, что в самую первую очередь без масок начнут пускать в торговые центры и магазины. Потом отменят на транспорте. Следом — в учреждениях культуры и в кино. В последнюю очередь масочный режим будет отменен в медицинских учреждениях», — заключил парламентарий.

За последние сутки в России выявили 51 231 случай заражения коронавирусной инфекцией. Вылечились 148 634 человека, скончались 665, а госпитализировали 9 401 пациента.