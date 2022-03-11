Пассажирам "Аэрофлота" вернут деньги за отмененные рейсы

Российские авиакомпании, в том числе "Аэрофлот", отменили зарубежные полеты на фоне введенных санкций. В Евросоюзе приняли решение запретить продажу в Россию самолетов, а также их поставки в лизинг. Наши авиакомпании большинство воздушных судов брали в лизинг за рубежом, потому над многими используемыми воздушными судами нависла угроза их ареста или задержания в иностранных государствах. Выполнять международные рейсы стало опасно.

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Авиакомпания "Аэрофлот" отменила все зарубежные рейсы с 8 марта. Так же поступили и другие перевозчики. В "Аэрофлоте" рекомендовали пассажирам самостоятельно использовать альтернативные маршруты других авиакомпаний.

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Затем пассажиры смогут вернуть деньги за неиспользованные билеты независимо от тарифа или бесплатно переоформить билеты на другие даты до конца 2022 года с сохранением маршрута, пояснили в авиакомпании.

При этом перевозчик продолжает выполнять рейсы для возвращения россиян из-за рубежа. Такие рейсы отдельно согласовываются сторонами. По данным компании, за сутки после закрытия международного сообщения "Аэрофлот" выполнил 45 рейсов из 17 стран, среди которых Турция, ОАЭ, Таиланд, Египет, Азербайджан, Доминикана, Мальдивы, Шри-Ланка, Индия, Израиль и другие государства.

Безопаснее сейчас путешествовать по своей стране. Чтобы поддержать внутренний туризм, с 15 марта начнется новый этап продаж туров с кешбэком, сообщили в Ростуризме. При бронировании путешествий по России можно получить обратно 20% стоимости туров, круизов или проживания в гостинице, санатории. Максимальная сумма кешбэка составляет 20 тыс. рублей.

При этом поездка должна состояться с 15 марта до 1 июля 2022 года. Участвуют все регионы. Любая поездка должна быть не менее двух ночей. Оплатить покупку или бронирование обязательно нужно картой МИР. Количество поездок на одного человека не ограничено.

Тем временем разрабатываются меры для решения проблем, с которыми столкнулась гражданская авиация России. Предложения по сохранению парка самолетов, оформленные в виде проекта постановления правительства, разработал минтранс.

Как предлагают в министерстве, требования лизингодателей досрочно вернуть самолет или авиадвигатель российские авиакомпании будут выполнять на основании решения Правительственной комиссии по импортозамещению с указанием порядка и условий возврата. Комиссию возглавляет вице-премьер Юрий Борисов. Если комиссия разрешит самолет не возвращать, перевозчик будет им пользоваться до окончания срока лизингового контракта. При этом рассчитываться с лизингодателем из стран, входящих в перечень государств, совершающих в отношении России "недружественные действия", авиакомпании смогут в рублях. Обслуживать самолет предполагается в организациях, имеющих документ, подтверждающий их соответствие требованиям федеральных авиационных правил. То есть обслуживать самолеты зарубежного производства будут российские предприятия. Также отечественные компании планируется привлечь и к страхованию воздушных судов и двигателей.

Под действие новых норм попадут контракты, заключенные до 24 февраля 2022 года.

Проект постановления правительства предполагает использование механизма удержания, поясняет руководитель портала "Авиа.ру" Роман Гусаров. Пока закрыто воздушное пространство для европейских авиакомпаний, эти самолеты попросту не смогут перегнать из России в другую страну, их смогут использовать отечественные авиакомпании. В такой ситуации, говорит эксперт, заинтересованы сами зарубежные лизингодатели, так как они смогут получать деньги за самолеты, пусть даже в рублях.