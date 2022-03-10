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18 минут назад

Названы причины увольнения Башарова из театра

Елена Прошина

Актера Марата Башарова уволили из театра «Школа современной пьесы». Причиной стало его несерьезное отношение к работе. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на коллектив театра.

Названы причины увольнения Башарова из театра
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам заместителя худрука Екатерины Кретовой, Башаров регулярно опаздывал на репетиции и никак не мог запомнить свои слова в пьесе, но последней каплей стал срыв гастролей труппы на Кипре. За несколько дней до вылета актер перестал выходить на связь, а в ночь перед поездкой прислал странное сообщение.

«Там использовалась матерная лексика. Какая-то невнятица, непонятно, собирается ли он приехать, не собирается он приехать», — отметила Кретова.

При этом в театре уверены, что в то время Башаров был нетрезв. Но сам актер данное обвинение отрицает, говоря, что собирался прилететь позже, к началу выступления труппы, но это решение видимо не устроило руководство труппы.

В то же время Башаров признает, что в прошлом у него были проблемы с алкоголем, но сейчас он не пьет, ведет здоровый образ жизни и занимается спортом.

Стоит отметить, что вскоре после увольнения из «Школы современной пьесы» его взяли в качестве приглашенного актера в МХАТ. Генеральный директор театра Владимир Кехман уже анонсировал новый спектакль с Башаровым в главной роли. Сам актер рассчитывает, что в дальнейшем его пригласят в труппу, оценив работу и способности.

Общество,Марат Башаров,Владимир Кехман,
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