Hearst отозвал лицензию журнала Esquire

Компания Hearst отзовет лицензию на издание журнала Esquire, передает РИА «Новости» со ссылкой на главного редактора издания Сергей Минаев.

Фото: t.me/esquire t.me/esquire

В апреле выйдет последний номер журнала.

«Владелец бренда, компания Hearst, приняла решение об отзыве лицензии на издание журнала на территории РФ. Таким образом, апрельский номер Esquire станет последним», — рассказал Минаев.

Пять с половиной лет работы в издании он назвал потрясающими, а Esquire — главным мужским журналом в России.

Esquire — ежемесячный журнал, впервые вышедший в 1933 году в США. Первый номер российского издания Esquire вышел в апреле 2005 года.

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