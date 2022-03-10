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21 минуту назад

Hearst отозвал лицензию журнала Esquire

Газета.RuГазета.Ru

Компания Hearst отзовет лицензию на издание журнала Esquire, передает РИА «Новости» со ссылкой на главного редактора издания Сергей Минаев.

Hearst отозвал лицензию журнала Esquire
Фото: t.me/esquiret.me/esquire

В апреле выйдет последний номер журнала.

«Владелец бренда, компания Hearst, приняла решение об отзыве лицензии на издание журнала на территории РФ. Таким образом, апрельский номер Esquire станет последним», — рассказал Минаев.

Пять с половиной лет работы в издании он назвал потрясающими, а Esquire — главным мужским журналом в России.

Esquire — ежемесячный журнал, впервые вышедший в 1933 году в США. Первый номер российского издания Esquire вышел в апреле 2005 года.

Ранее сообщалось, что Sony Music и Warner Music приостановили свою работу в России.

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