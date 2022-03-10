Акулу из IKEA предложили купить за 2 млн рублей

На одном из сайтов объявлений появилось предложение приобрести мягкую игрушку в виде акулы, купленную в магазине IKEA, за 2 млн рублей. Об этом пишет "ФедералПресс".
«Акула из Икеи. Ваш товарищ, собутыльник и просто ласковый Рыб», – цитирует агентство автора объявления.
Другой пользователь сайта тоже предложил купить у него акулу из IKEA, но уже по более скромной цене — 50 тысяч рублей.
Шведская торговая сеть IKEA 4 марта сообщила, что приостанавливает продажи в России. Ее магазины не будут работать три месяца. В четверг, 10 марта, компания проинформировала, что выполнит все заказы, сделанные до 3 марта включительно, передает "РИА Новости Недвижимость". Кроме того, в четверг стало известно, что организация "Общественная потребительская инициатива" составила список зарубежных компаний для национализации, куда вошла IKEA.