Акулу из IKEA предложили купить за 2 млн рублей

На одном из сайтов объявлений появилось предложение приобрести мягкую игрушку в виде акулы, купленную в магазине IKEA, за 2 млн рублей. Об этом пишет "ФедералПресс".

Фото: Донат Сорокин/ТАСС Донат Сорокин/ТАСС

«Акула из Икеи. Ваш товарищ, собутыльник и просто ласковый Рыб», – цитирует агентство автора объявления.

Другой пользователь сайта тоже предложил купить у него акулу из IKEA, но уже по более скромной цене — 50 тысяч рублей.