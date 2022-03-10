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20 минут назад

Россиянам назвали способы получения шенгенской визы

Елена Прошина

Директор туристического агентства «Турмания» Екатерина Малышева на фоне прекращения Эстонией выдачи турвиз россиянам в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» перечислила другие способы их получения. По ее словам, решение республики не станет проблемой для путешественников.

Россиянам назвали способы получения шенгенской визы
Фото: ТАССТАСС

«Эстония действительно приостановила выдачу туристических виз россиянам после того, как начала их оформление неделю назад. Глобально для заявителей из РФ это не проблема. На сегодняшний день шенгенскую визу можно получить в консульствах и визовых центрах следующих стран: Греция, Испания, Италия, Франция, Норвегия и Венгрия. В некоторых случаях это может быть однократная виза на короткий срок, но большая часть из списка стран выше пока одобряет мультивизы от 6 месяцев до 5 лет», — сказала Малышева.

Также она отметила, что продолжают работать уже действующие разрешения на въезд, никакие шенгенские визы не были аннулированы. Подобные сообщения Малышева назвала фейками.

Общество,Екатерина Малышева,
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