Россиянам назвали способы получения шенгенской визы

«Эстония действительно приостановила выдачу туристических виз россиянам после того, как начала их оформление неделю назад. Глобально для заявителей из РФ это не проблема. На сегодняшний день шенгенскую визу можно получить в консульствах и визовых центрах следующих стран: Греция, Испания, Италия, Франция, Норвегия и Венгрия. В некоторых случаях это может быть однократная виза на короткий срок, но большая часть из списка стран выше пока одобряет мультивизы от 6 месяцев до 5 лет», — сказала Малышева.