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35 минут назад

9 401 человек госпитализировали с COVID в России

Елена Прошина

Еще 9 401 пациент госпитализирован за минувшие сутки с COVID-19 в России. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, за сутки в стране выявили еще 51 231 случай заражения.

9 401 человек госпитализировали с COVID в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Наибольший суточный прирост отмечается в Башкирии (+2856), Санкт-Петербурге (+2402) и Свердловской области (+2076). В Москве 1215 новых случаев заражения, в Московской области — 160 новых случаев. Всего за время пандемии в России зафиксировано 17 191 300 случаев инфекции.

Выздоровели еще 148 634 пациента, общее число выздоровевших достигло 15 043 717. От коронавируса умерли еще 665 человек, общее число летальных исходов достигло 358 911.

По состоянию на 4 марта в России полную вакцинацию прошли 84 093 959 человек, уровень коллективного иммунитета составляет 56%.

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