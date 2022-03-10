В Шереметьево закроют международный терминал

В подмосковном аэропорту Шереметьево в связи с текущей ситуацией в авиаотрасли временно закроют терминал D. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

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Так, один из терминалов авиагавани, терминал D, будет временно закрыт. Как отметили в издании, терминал F находится на реконструкции, а E был закрыт еще в пандемию.

«Работать продолжат внутренний терминал В и международный C», — говорится в сообщении.

Ранее Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты южных и нескольких центральных регионов России до 8 марта. В ведомстве уточнили, что режим временного ограничения полетов в ряде регионов продлится до 03:45 по московскому времени. Речь идет о запрете на полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.