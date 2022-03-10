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26 минут назад

Россиянка обратилась на видео к США из-за закрытия McDonald’s

Александр Кузьмин

Блогерша из Челябинска Наталья Краснова обратилась на видео к США и Евросоюзу с благодарностью в связи с закрытием ресторанов быстрого питания McDonald’s и KFC в России. Соответствующую запись публикует Telegram-канал «Челябинск, который смог».

«Американские друзья, спасибо, что переживаете за наше здоровье и убрали из России свои Макдональдсы, КФС и кока-колы. Теперь к лету мы станем здоровыми, крепкими», — говорит россиянка.

Она также заявила, что жители США смогут начать вести здоровый образ жизни, ведь из-за отмены поставок российского газа они откажутся от поездок на автомобилях и станут ходить пешком.

Общество,Видео,Наталья Краснова,ЕС,
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