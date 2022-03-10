Москвичам пообещали погоду «миллион на миллион»

В четверг, 10 марта, в российской столице ожидается погода «миллион на миллион». Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Сегодня в Москве погода миллион на миллион: малооблачно, без осадков. В условиях такого ясного неба и мартовского солнца воздух в столице прогреется до минус 3 — минус 5, по области — от минус 2 до минус 7», — цитирует метеоролога РИА Новости.

Также в этот день в Москве ожидается северо-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет выше нормы и составит 762 миллиметра ртутного столба. По словам Тишковца, такая погода не соответствует мартовским нормам, т.к. она на 5-6 градусов ниже.

Ранее Евгений Тишковец сообщал, что в ближайшие дни в Москве и Подмосковье ожидаются сильнейшие морозы после которых начнется потепление. По словам синоптика, похолодание, начавшееся 8 марта, продолжится до 11 марта, когда столбик термометра будет показывать -18 градусов. Такую погоду Тишковец назвал «ультраполярным вторжением».