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1 час назад

Москвичам пообещали погоду «миллион на миллион»

Елена Прошина

В четверг, 10 марта, в российской столице ожидается погода «миллион на миллион». Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Москвичам пообещали погоду «миллион на миллион»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня в Москве погода миллион на миллион: малооблачно, без осадков. В условиях такого ясного неба и мартовского солнца воздух в столице прогреется до минус 3 — минус 5, по области — от минус 2 до минус 7», — цитирует метеоролога РИА Новости.

Также в этот день в Москве ожидается северо-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет выше нормы и составит 762 миллиметра ртутного столба. По словам Тишковца, такая погода не соответствует мартовским нормам, т.к. она на 5-6 градусов ниже.

Ранее Евгений Тишковец сообщал, что в ближайшие дни в Москве и Подмосковье ожидаются сильнейшие морозы после которых начнется потепление. По словам синоптика, похолодание, начавшееся 8 марта, продолжится до 11 марта, когда столбик термометра будет показывать -18 градусов. Такую погоду Тишковец назвал «ультраполярным вторжением».

Он также добавил, что со среды до пятницы москвичи прочувствуют на себе «арктический мешок» с температурой на 7–10 градусов ниже нормы. Погода будет малооблачная, а солнце будет только светить, но не греть.

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