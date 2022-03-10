Россию оставят без бразильских сериалов

Бразильский телекоммуникационный холдинг Globo приостановит сотрудничество с партнерами в России, в том числе не будет продавать права на демонстрацию своих телесериалов, в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщает в среду газета Folha de S.Paulo со ссылкой на источники в холдинге.