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57 минут назад

СМИ: Россию оставят без новых бразильских сериалов

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

Бразильский телекоммуникационный холдинг Globo приостановит сотрудничество с партнерами в России, в том числе не будет продавать права на демонстрацию своих телесериалов, в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщает в среду газета Folha de S.Paulo со ссылкой на источники в холдинге.

Россию оставят без бразильских сериалов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В настоящий момент российские телеканалы показывают телесериал "Во имя любви" и "Клон". На местных [российских] стриминговых платформах Globo представлен сериалами "Клон", "Проспект Бразилии", "Справедливость", "Железный остров" и "Тайные истины", - напоминает газета. Аналогичным образом, по информации издания, на неопределенный срок будет приостановлена закупка прав на демонстрацию новых российских фильмов, мультфильмов и телесериалов.

Бразильские сериалы завоевали популярность у отечественной публики в конце 80-х годов ХХ века, когда на советскому зрителю впервые показали теленовелу "Рабыня Изаура".

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