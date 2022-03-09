Для российских рестораторов и производителей создали онлайн-платформу

Разработчики собрали список российских производителей на платформе SupportLocal.ru. Это некоммерческий проект, запущенный Александром Сысоевым и его партнерами для поддержки бизнеса.
В самом начале пандемии коронавируса с помощью платформы уже поддерживали малые предприятия через пожертвования, подписки или предоплаты.
«Сейчас это платформа, где российские производители смогут опубликовать информацию о себе, а рестораны и другие точки питания смогут заказать у них продукцию по адекватным ценам в условиях ухода различных международных брендов. Есть ряд направлений: мясо, морепродукты, бакалея, хозтовары, мебель и так далее», — отметили разработчики.
Также на ресурсе будут опубликованы тексты от профессионалов из разных сфер и советы, что делать в текущей ситуации рестораторам.
«Я всегда поддерживал развитие индустрии. И сейчас тоже не могу остаться в стороне - восстановить поставки, уменьшить фудкост, получить совет от профессионалов - это та задача, которую я с партнерами решил решить в рамках проекта SupportLocal.ru. Уже видим огромную посещаемость на сайте, а значит мы оказались правы в этой идее», — отметил ресторатор и автор Telegram-канала «СысоевFM» Александр Сысоев.
Поставщикам нужно заполнить специальную форму. После проверки она появится на сайте. Рестораторы же могут изучить те позиции, с которыми возможны перебои в поставке, и найти аналог в России.
На сайте также появятся рекомендации и инструкции для всех звеньев бизнеса, как оптимизировать работу заведений.