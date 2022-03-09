Для российских рестораторов и производителей создали онлайн-платформу

«Я всегда поддерживал развитие индустрии. И сейчас тоже не могу остаться в стороне - восстановить поставки, уменьшить фудкост, получить совет от профессионалов - это та задача, которую я с партнерами решил решить в рамках проекта SupportLocal.ru. Уже видим огромную посещаемость на сайте, а значит мы оказались правы в этой идее», — отметил ресторатор и автор Telegram-канала «СысоевFM» Александр Сысоев.