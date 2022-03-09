Умерла заслуженная артистка РФ Нина Веселовская

«6 марта 2022 года ушла из жизни Нина Валентиновна Веселовская… Актриса ушла из жизни не дожив одного дня до своего 90-летия. Нина Валентиновна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты и сердечности. Союз кинематографистов России и Гильдия актеров кино выражают соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.