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31 минуту назад

Умерла звезда фильма «Хождение по мукам» Нина Веселовская

На 90-м году жизни умерла заслуженная артистка России Нина Веселовская, известная по картинам «Хождение по мукам» и «Шестое июля». Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

Умерла заслуженная артистка РФ Нина Веселовская
Фото:  kino-teatr.ru kino-teatr.ru

«6 марта 2022 года ушла из жизни Нина Валентиновна Веселовская… Актриса ушла из жизни не дожив одного дня до своего 90-летия. Нина Валентиновна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты и сердечности. Союз кинематографистов России и Гильдия актеров кино выражают соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Прощание с актрисой состоится 11 марта в 12:30 в ритуальном зале Боткинской больницы.

Общество,Нина Веселовская,
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