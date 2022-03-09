Умерла заслуженная артистка РФ Нина Веселовская

На 90-м году жизни умерла заслуженная артистка России Нина Веселовская, известная по картинам «Хождение по мукам» и «Шестое июля». Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.
«6 марта 2022 года ушла из жизни Нина Валентиновна Веселовская… Актриса ушла из жизни не дожив одного дня до своего 90-летия. Нина Валентиновна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты и сердечности. Союз кинематографистов России и Гильдия актеров кино выражают соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.
Прощание с актрисой состоится 11 марта в 12:30 в ритуальном зале Боткинской больницы.