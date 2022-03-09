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14 минут назад

Умерла заслуженная артистка РФ Нина Веселовская

ТАССТАСС

Заслуженная артистка России, заслуженный деятель культуры Польши Нина Веселовская, известная по картинам "Хождение по мукам" и "Шестое июля", умерла на 90-м году жизни. Об этом сообщается в среду на сайте Союза кинематографистов РФ.

Умерла заслуженная артистка РФ Нина Веселовская
Фото:  kino-teatr.ru kino-teatr.ru

"6 марта 2022 года ушла из жизни заслуженная артистка России, заслуженный деятель культуры Польши Нина Валентиновна Веселовская <...> Нина Валентиновна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты и сердечности", - говорится в сообщении.

Прощание с актрисой состоится 11 марта в ритуальном зале Боткинской больницы.

Нина Веселовская родилась в 1932 году в селе Городище Пензенской области. В 1959 году окончила Школу-студию при МХАТ. В кино начала сниматься с 1957 года. Визитной карточкой артистки стала главная роль Даши Булавиной в фильме "Хождение по мукам" режиссеров Григория Рошаля и Мери Анджапаридзе. Одной из лучших театральных ролей актрисы считается образ Марии Николаевны Ермоловой в моноспектакле "Ваш выход, госпожа Ермолова".

Общество,Мери Анджапаридзе,Нина Веселовская,Григорий Рошаль,Мария Ермолова,
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