Умерла заслуженная артистка РФ Нина Веселовская

Заслуженная артистка России , заслуженный деятель культуры Польши Нина Веселовская , известная по картинам "Хождение по мукам" и "Шестое июля", умерла на 90-м году жизни. Об этом сообщается в среду на сайте Союза кинематографистов РФ.

Нина Веселовская родилась в 1932 году в селе Городище Пензенской области. В 1959 году окончила Школу-студию при МХАТ. В кино начала сниматься с 1957 года. Визитной карточкой артистки стала главная роль Даши Булавиной в фильме "Хождение по мукам" режиссеров Григория Рошаля и Мери Анджапаридзе. Одной из лучших театральных ролей актрисы считается образ Марии Николаевны Ермоловой в моноспектакле "Ваш выход, госпожа Ермолова".