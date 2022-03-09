В Петербурге начнут разводить мосты перед навигацией

В Санкт-Петербурге после зимнего перерыва стартуют технологические разводки мостов перед навигацией. Первым в ночь на 10 марта с 02.20 до 05.10 разведут мост Александра Невского.

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Как сообщает городской "Мостотрест", навигация на петербургских реках откроется 10 апреля. До ее старта мосты разведут около 50 раз. На Неве и Малой Неве это будут делать каждую ночь, а с 20 апреля начнутся разводки на невских рукавах.

Разводить мосты необходимо для проверки готовности пролетов накануне открытия навигации.

С графиком можно ознакомиться на сайте "Мостотреста" и страницах предприятия в соцсетях, а также в мобильном приложении "Мосты Петербурга".