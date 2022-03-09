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17 минут назад

Одна европейская страна приостановила прием документов россиян на визы

Елена Прошина

Из-за технических проблем Норвегия приостанавливает прием документов на шенгенские визы и вида на жительство во всех визовых центрах на территории России. Об этом сообщается в заявлении визового центра.

Одна европейская страна приостановила прием документов россиян на визы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что такое решение связано с непредвиденными ограничениями и техническими проблемами.

«Это связано с техническими проблемами, включая оплату на норвежском портале и другими непредвиденными ограничениями, связанными со сложившейся ситуацией. По тем же причинам время оформления шенгенской визы в настоящее время больше, чем обычно», - говорится в сообщении.

Отмечается, что заявления, которые уже были поданы, будут обработаны и возвращены как обычно через VFS. Срочные заявления можно подать непосредственно в Посольстве в Москве по предварительной записи.

Ранее правительство России утвердило перечень недружественных стран. В список входит и Норвегия. Согласно указу, россияне и российские компании, имеющие валютные обязательства перед кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться с ними в рублях.

Общество,Правительство РФ,
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