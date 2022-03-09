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6 минут назад

Discovery приостановит вещание своих телеканалов в России

Елена Прошина

Медиакомпания Discovery заявила о приостановке вещания своих телеканалов на территории России. Об этом сообщает издание Variety.

Discovery приостановит вещание своих телеканалов в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как уточняется, уже 9 марта в России будет остановлена трансляция около 15 каналов компании Discovery, которые управляются через российскую медиакомпанию «Медиа Альянс» совместно с «Национальной медиа группой».

«Discovery приняла решение приостановить трансляцию своих каналов и сервисов в России», - цитирует заявление компании РИА Новости.

В сетку телекомпании входят каналы Animal Planet, Animal Planet HD, Discovery Channel, Discovery Channel HD, Discovery Science, Discovery Science HD, Eurosport 1, Eurosport 1 HD, Eurosport 2, Eurosport 2 HD, ID: Investigation Discovery HD, TLC, TLC HD.

Ранее стало известно, что свою деятельность в России приостанавливает медиакомпания Cond Nast (входят издания Vogue, GQ, Tatler, Glamour, AD, CNX). Уточняется, что онлайн-магазин Cond Nast Store выполнит текущие заказы, но приостановит оформление новых. Сообщается, что сотрудникам будет выплачиваться зарплата в ближайшие два месяца.

О приостановке деятельности в РФ заявили и такие модные бренды, как Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, Adidas, Puma и другие крупные компании.

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