Discovery приостановит вещание своих телеканалов в России

Медиакомпания Discovery заявила о приостановке вещания своих телеканалов на территории России. Об этом сообщает издание Variety.

Как уточняется, уже 9 марта в России будет остановлена трансляция около 15 каналов компании Discovery, которые управляются через российскую медиакомпанию «Медиа Альянс» совместно с «Национальной медиа группой».

«Discovery приняла решение приостановить трансляцию своих каналов и сервисов в России», - цитирует заявление компании РИА Новости.

В сетку телекомпании входят каналы Animal Planet, Animal Planet HD, Discovery Channel, Discovery Channel HD, Discovery Science, Discovery Science HD, Eurosport 1, Eurosport 1 HD, Eurosport 2, Eurosport 2 HD, ID: Investigation Discovery HD, TLC, TLC HD.

Ранее стало известно, что свою деятельность в России приостанавливает медиакомпания Cond Nast (входят издания Vogue, GQ, Tatler, Glamour, AD, CNX). Уточняется, что онлайн-магазин Cond Nast Store выполнит текущие заказы, но приостановит оформление новых. Сообщается, что сотрудникам будет выплачиваться зарплата в ближайшие два месяца.