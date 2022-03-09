Россиянам назвали доступные после введения санкций страны

Прекращение работы российских карт Visa и Mastercard за границей и запрет банкам на продажу наличной валюты гражданам в России, кардинально поменяют российский выездной туризм. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В АТОР считают, что эти факторы могут резко изменить и географию организованного выездного туризма из России, и виды отдыха. Так, туристам лучше выбирать страны, где действует система «все включено».

«Туристу достаточно оплатить весь пакетный тур в России, а далее на месте не нести никаких дополнительных расходов – туриста привезут в отель и увезут из него. Для небольших трат на месте (фрукты, сувениры) будет достаточно небольшой суммы наличных долларов или евро, взятых из России, но многие и до пандемии обходились даже без этого, на покидая отеля», - говорится в сообщении Ассоциации.

Среди стран, работающих по системе «все включено», в АТОР назвали Турцию, Тунис, Египет, некоторые отели Мальдив, некоторые эмираты и отели ОАЭ. При возобновлении прямых перелетов также будут доступны Куба, Доминикана, Мексика и некоторые отели острова Маргарита в Венесуэле.

Также есть вариант отдыха, где принимаются карты «Мир». В Белоруссии, Армении, Узбекистане и Киргизии российскую платежную систему принимают большинство торговых точек с терминалами и банкоматами. Использовать российские карты также возможно в Абхазии, Южной Осетии, Казахстане, Таджикистане и Турции.