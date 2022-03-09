В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 116.08EUR 126.44
Войти в почту
1 час назад

Россиянам назвали доступные после введения санкций страны

Елена Прошина

Прекращение работы российских карт Visa и Mastercard за границей и запрет банкам на продажу наличной валюты гражданам в России, кардинально поменяют российский выездной туризм. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россиянам назвали доступные после введения санкций страны
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В АТОР считают, что эти факторы могут резко изменить и географию организованного выездного туризма из России, и виды отдыха. Так, туристам лучше выбирать страны, где действует система «все включено».

«Туристу достаточно оплатить весь пакетный тур в России, а далее на месте не нести никаких дополнительных расходов – туриста привезут в отель и увезут из него. Для небольших трат на месте (фрукты, сувениры) будет достаточно небольшой суммы наличных долларов или евро, взятых из России, но многие и до пандемии обходились даже без этого, на покидая отеля», - говорится в сообщении Ассоциации.

Среди стран, работающих по системе «все включено», в АТОР назвали Турцию, Тунис, Египет, некоторые отели Мальдив, некоторые эмираты и отели ОАЭ. При возобновлении прямых перелетов также будут доступны Куба, Доминикана, Мексика и некоторые отели острова Маргарита в Венесуэле.

Также есть вариант отдыха, где принимаются карты «Мир». В Белоруссии, Армении, Узбекистане и Киргизии российскую платежную систему принимают большинство торговых точек с терминалами и банкоматами. Использовать российские карты также возможно в Абхазии, Южной Осетии, Казахстане, Таджикистане и Турции.

Ранее в АТОР предупредили российских туристов, желающих отдохнуть за границей, о последствиях отключения российских банковских карт от зарубежных платежных систем Visa и Mastercard. По мнению специалистов, в данной ситуации сильнее всего пострадает самостоятельный туризм. Теперь россияне не смогут купить авиабилеты на сайтах зарубежных авиакомпаний и онлайн-агрегаторов или забронировать проживание на зарубежных сервисах.

Общество,Visa,Ассоциация туроператоров России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители