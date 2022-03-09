Россияне начали перепродавать еду из McDonald’s за десятки тысяч рублей

После заявления компании McDonald’s об уходе с российского рынка на Avito начали появляться бургеры из американской сети фастфуда, а также пустые упаковки из-под еды.

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Накануне американская корпорация McDonald's объявила о временном закрытии всех своих ресторанов в России и приостановке всех операций на рынке РФ из-за российской спецоперации на Украине.

Как уточняется в письме главного исполнительного директора McDonald's Криса Кемпчински сотрудникам, компания намерена продолжить платить зарплату всем своим сотрудникам в России, а благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» продолжит свою деятельность как в России, так и на Украине.

При этом на популярной площадке по продаже товаров с рук, россияне начали выставлять лоты с едой и упаковками из McDonald's. В частности, купить Big Tasty можно за тысячу рублей, коробочку из-под картошки фри — за 500 рублей.

Упаковку Биг Брекфаст Ролл продавец из Тольятти готов передать покупателю за 5000 рублей.

«Продам редкую на данный момент упаковку от мак завтрака. Потрясающая упаковка от Биг Брекфаст Ролла будет греть вас воспоминаниями о былых временах», - отмечается в объявлении.

В свою очередь житель Тулы предложил купить у него чикенбургер, капучино и сахар из McDonald's за 30000 рублей, аргументировав цену тем, что «скоро это будет в дефиците».