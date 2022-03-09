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57 минут назад

3054 человека госпитализировали с COVID в России

Елена Прошина

Еще 3054 человека с COVID-19 госпитализировали за минувшие сутки в России. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, выявлено еще 58 675 новых случаев заболевания.

3054 человека госпитализировали с COVID в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Наибольший прирост отмечается в Башкирии (+3009), Санкт-Петербурге (+2642) и Свердловской области (+2555). В Москве выявлено 1292 случая, в Московской области — 506. Общее число заразившихся достигло 17 140 069.

Выздоровели еще 92 732 пациента, всего за время пандемии от коронавируса вылечились 14 895 083 человека. Скончались еще 645 пациентов, всего в России зафиксировано 358 246 летальных исходов от коронавируса.

По состоянию на 4 марта в России полную вакцинацию прошли 84 093 959 человек, уровень коллективного иммунитета составляет 56%.

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