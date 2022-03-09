В России прекратят работу приложения для знакомств

Приложения для знакомств Badoo, Bumble и Fruitz прекращают свою работу в России и Белоруссии. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте компании Bumble Inc, сообщает URA.RU.

«Bumble Inc объявила о прекращении своей деятельности в России и удалении всех своих приложений из Apple App Store и Google Play Store в России и Беларуси», — говорится в обращении с итогами работы компании за 2021 год.

Отмечается, что совокупный доход от России, Украины и Белоруссии за прошлый год составил около 2,8% от общего годового дохода Bumble Inc. Основная доля выручки пришлась на приложение Badoo.

Напомним, что за последние сутки об уходе с российского рынка заявили компании PepsiCo, Coca-Cola, Adidas, Starbucks. Кроме того, компания Procter & Gamble остановила инвестиционную деятельность в России и прекратила рекламную активность. Позже к санкциям присоединилась Unilever.