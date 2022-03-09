До минус 18: москвичей предупредили об «ультраполярном вторжении»

Сильнейшие морозы ожидаются в ближайшие дни в Москве и Подмосковье, после которых начнется сильное потепление. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, похолодание, начавшееся 8 марта, продолжится до пятницы, 11 марта. В этот день утром ожидаются морозы до -18 градусов. Эти «ни разу не весенние» холода Тишковец назвал «ультраполярным вторжением».

«Произойдет так называемое «ультраполярное вторжение», когда в условиях скоротечных зарядов снега и промозглого северо-восточного ветра, усугубляющего ощущение стужи, ночная температура понизится до минус 6–11, днем не выше минус 3–8. Но это только цветочки», — цитирует метеоролога РИА Новости.

Он уточнил, что со среды до пятницы жители столицы прочувствуют на себе «арктический мешок» с температурой на 7–10 градусов ниже нормы. При этом будет малооблачная погода, но солнце будет только светить, а не греть.