Россия планирует производить до 40 Sukhoi Superjet 100 в год

Существующие мощности позволяют нарастить производство самолетов Sukhoi Superjet 100 с 23-24 до 40 единиц в год. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение Минпромторга России.

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"Это тот уровень, на который мы будем стремиться вывести производство импортозамещенной версии в ближайшие годы", - заявили в министерстве, подчеркивая, что максимальное импортозамещение всех систем и агрегатов сейчас является главной целью российской авиационной промышленности.

По данным на 2020 год, в России выпускалось около 23-24 Sukhoi Superjet 100. На всех них пока стоят иностранные двигатели. Однако российскую замену - двигатель ПД-8 - планируется сертифицировать раньше срока, уже через 12-14 месяцев.

В январе глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что в 2024 году в России начнут серийное производство самолета МС-21 полностью из отечественных комплектующих. По его словам, в 2022 году будут выпущены первые серийные машины – с российским крылом, но американскими моторами. За три года планируется построить 76 машин.