Россия планирует производить до 40 Sukhoi Superjet 100 в год

Существующие мощности позволяют нарастить производство самолетов Sukhoi Superjet 100 с 23-24 до 40 единиц в год. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение Минпромторга России.
"Это тот уровень, на который мы будем стремиться вывести производство импортозамещенной версии в ближайшие годы", - заявили в министерстве, подчеркивая, что максимальное импортозамещение всех систем и агрегатов сейчас является главной целью российской авиационной промышленности.
По данным на 2020 год, в России выпускалось около 23-24 Sukhoi Superjet 100. На всех них пока стоят иностранные двигатели. Однако российскую замену - двигатель ПД-8 - планируется сертифицировать раньше срока, уже через 12-14 месяцев.
В январе глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что в 2024 году в России начнут серийное производство самолета МС-21 полностью из отечественных комплектующих. По его словам, в 2022 году будут выпущены первые серийные машины – с российским крылом, но американскими моторами. За три года планируется построить 76 машин.
В конце декабря среднемагистральный самолет МС-21 получил базовый сертификат, согласно которому на нем стоит американский двигатель Pratt & Whitney (PW140) и крыло, созданное из иностранных материалов. По словам Мантурова, в 2022 году в сертификат будут внесены изменения, которые позволять использовать в самолете российское композиционное крыло и двигатель ПД-14.