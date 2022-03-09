В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
49 минут назад

Россия планирует производить до 40 Sukhoi Superjet 100 в год

Существующие мощности позволяют нарастить производство самолетов Sukhoi Superjet 100 с 23-24 до 40 единиц в год. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение Минпромторга России.

Россия планирует производить до 40 Sukhoi Superjet 100 в год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Это тот уровень, на который мы будем стремиться вывести производство импортозамещенной версии в ближайшие годы", - заявили в министерстве, подчеркивая, что максимальное импортозамещение всех систем и агрегатов сейчас является главной целью российской авиационной промышленности.

По данным на 2020 год, в России выпускалось около 23-24 Sukhoi Superjet 100. На всех них пока стоят иностранные двигатели. Однако российскую замену - двигатель ПД-8 - планируется сертифицировать раньше срока, уже через 12-14 месяцев.

В январе глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что в 2024 году в России начнут серийное производство самолета МС-21 полностью из отечественных комплектующих. По его словам, в 2022 году будут выпущены первые серийные машины – с российским крылом, но американскими моторами. За три года планируется построить 76 машин.

В конце декабря среднемагистральный самолет МС-21 получил базовый сертификат, согласно которому на нем стоит американский двигатель Pratt & Whitney (PW140) и крыло, созданное из иностранных материалов. По словам Мантурова, в 2022 году в сертификат будут внесены изменения, которые позволять использовать в самолете российское композиционное крыло и двигатель ПД-14.

Общество,Сергей Чемезов,Ростех,Минпромторг,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители