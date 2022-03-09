Россияне вспомнили любимый сок из СССР

Россияне вспомнили о любимом соке из СССР — томатном с солью. Ностальгическое обсуждение появилось в Facebook-группе «Москва Моя».

Фото: ТАСС ТАСС

«Мой любимый томатный, когда ложечкой с солью. Хочу в детство, прям очень хочу!» — призналась автор поста.

К записи женщина прикрепила старое фото, на котором мужчина стоит у стенда с соком на разлив в советском магазине.

В комментариях многие согласились с автором.

«Вкусный был, сейчас такой сложно найти», «К соку этому отлично шла ржаная лепешка», — вспомнили пользователи.

Кто-то отметил, что томатный сок был самым дешевым и популярным, его стоимость была 11 копеек.

Кто-то добавил, что до сих пор делает любимый многими напиток с помощью томатной пасты.

«Перца и соли насыпать — вкусно. Попробуйте. Подберите под себя», — порекомендовала юзерша.

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