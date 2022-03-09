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2 часа назад

Россияне обсудили странную судьбу особняка 1917 года в Москве

МослентаМослента

Россиянин опубликовал современные снимки расположенного на улице Большие Каменщики особняка 1917 года постройки в Facebook-группе «Таганка. Соседи». В комментариях пользователи сети обсудили странную судьбу здания.

Россияне обсудили странную судьбу особняка 1917 года в Москве
Фото:  Facebook Facebook

«Кто знает, что было в этом здании раньше? Вроде бы оно принадлежит "Почте России". Мне интересно, почему дом давно пребывает в столь печальном состоянии, хотя находится в шикарном месте…» — поделился мыслями автор поста.

Один из юзеров рассказал, что в советское время в особняке действительно был почтовый пункт: туда свозили посылки и бандероли, но физических лиц не обслуживали. Потом здание стало аварийным и пункт закрыли. «Бомжи устроили в нем пожар — после этого дом капитально заколотили», — объяснил россиянин.

«Пока там странная ночлежка. Как-то недавно оттуда вынесли кучу старых игровых автоматов», — поделилась наблюдениями подписчица интернет сообщества. Еще одной участнице дискуссии здание особенно приглянулось. «Я прям готова прикупить его!» — написала она.

Ранее готический особняк в центре Москвы заинтересовал пользователей сети.

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