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34 минуты назад

Очередь в «Макдоналдс» после новости о временном закрытии сняли на видео

Александр Кузьмин

В одном из московских ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» появилась длинная очередь из автомобилей после новости о временном закрытии сети. Кадры опубликованы в telegram-канале «Москва».

McDonald's закрывает рестораны в России

На видео можно увидеть, как в отделение ресторана, отвечающего за обслуживание клиентов на автомобилях выстроилась длинная очередь.

Новости о том, что сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» временно закроет все 850 ресторанов в России из-за спецоперации на Украине появилась вечером 8 марта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление гендиректора компании Криса Кемпчински.

Общество,Видео,McDonald's,
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