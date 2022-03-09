В одном из московских ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» появилась длинная очередь из автомобилей после новости о временном закрытии сети. Кадры опубликованы в telegram-канале «Москва».

На видео можно увидеть, как в отделение ресторана, отвечающего за обслуживание клиентов на автомобилях выстроилась длинная очередь.