Космонавты поздравили россиянок с 8 марта. Видео

"Милые, дорогие женщины. Российские члены экипажа 66 длительной экспедиции на международную космическую станцию от всего сердца поздравляют вас с прекрасным днем 8 марта. Этот праздник всегда наполнен радостью, цветами, подарками, искренними и душевными чувствами. Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, а каждый ваш день будет озарен счастливой улыбкой", – сказал Шкаплеров.