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1 час назад

Космонавты поздравили россиянок с 8 марта. Видео

Александр Кузьмин

Космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, которые находятся на борту МКС, поздравили россиянок с Международным женским днем.

Они пожелали женщинам, чтобы их мечты сбывались, а каждый день был озарен счастливой улыбкой.

"Милые, дорогие женщины. Российские члены экипажа 66 длительной экспедиции на международную космическую станцию от всего сердца поздравляют вас с прекрасным днем 8 марта. Этот праздник всегда наполнен радостью, цветами, подарками, искренними и душевными чувствами. Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, а каждый ваш день будет озарен счастливой улыбкой", – сказал Шкаплеров.

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