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27 минут назад

Учитель в Перми пожелала школьникам «сгореть» во время пожарной тревоги

Газета.RuГазета.Ru

Учитель физики пермской школы №116 во время пожарной тревоги пожелала ученикам «сгореть» в закрытом классе. Об этом порталу 59.RU рассказала мама одного из учеников.

Учитель в Перми пожелала школьникам «сгореть» во время пожарной тревоги
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Сообщается, что 3 марта в школе сработала пожарная сигнализация — по инструкции учителя должны выводить детей из школы, даже если идет урок, но в классе произошел конфликт.

«Преподаватель на вопрос ученика: «Нам нужно эвакуироваться?» ответила: «Вас не только эвакуировать, вам с гвоздями заколотить дверь надо, чтобы вы сгорели на фиг», — приводит слова родителя издание.

Один из школьников смог записать разговор на диктофон. В настоящее время родители готовят коллективную жалобу. Администрация школы провела служебное расследование, преподавателя на время отстранили от занятий.

Ранее сообщалось, что учителя в Индонезии сожгли телефоны учеников, которые отобрали у них во время уроков. Для этого они развели большой костер, куда кидали смартфоны.

Кадры с процессом сожжения телефонов появились в сети и стали вирусными. По информации СМИ, ученики, у которых отобрали смартфоны, стояли рядом и наблюдали за процессией — в качестве наказания. Сообщается, что некоторые дети не смогли сдержать слез, глядя на то, как их гаджеты сгорают в огне.

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