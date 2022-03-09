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33 минуты назад

Венедиктов раскрыл свои планы после закрытия «Эха Москвы»

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Бывший главный редактор ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, какими проектами планирует заняться. По словам журналиста, ему уже поступали предложения работать за рубежом, однако он планирует остаться в России, передает РИА Новости.

Венедиктов раскрыл свои планы после закрытия «Эха Москвы»
Фото: ТАССТАСС

«Меня много куда пригласили, в основном за пределы РФ, но я работать буду здесь, пока это возможно», — сказал Венедиктов, не уточнив, какие именно компании предлагали ему работу.

В России же журналист намерен продолжать развивать исторические образовательные проекты, среди которых журнал «Дилетант» и его YouTube-канал, «Мой район» и исторические комиксы.

Экс-главред «Эха Москвы» также заявил, что бывшие журналисты радиостанции получают компенсационные выплаты по графику. По его словам, эта работа должна завершиться до конца недели. Венедиктов добавил, что часть бывших сотрудников радиостанции продолжит сотрудничать с ним в других проектах.

Ранее совет директоров «Эха Москвы» разорвал контракт с Венедиктовым и ликвидировал радиостанцию и сайт.

1 марта Генеральная прокуратура потребовала ограничить доступ к радиостанции «Эхо Москвы». В ведомстве пояснили, что СМИ излагало ложные сведения о действиях российских военных в рамках спецоперации на Украине. До этого радиостанцию отключили от эфира.

Общество,Радио,Алексей Венедиктов,
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